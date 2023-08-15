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Минобороны КНДР считает неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове
Ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. Об этом, обращаясь к участникам XI Московской конференции по международной безопасности, заявил сегодня глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам.
«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет», — приводит слова министра РИА Новости.
Он подчеркнул, что Штаты и их союзники в Южной Корее одержимы ядерной войной. Так, согласно декларации, принятой между государствами, Вашингтон обещает задействовать «всю силу НАТО», в том числе ядерное оружие, при угрозе нападения со стороны КНДР.
Помимо этого, американское Минобороны дало подобное обещание и Японии, не уточняя источник угрозы. Также существует соглашение о трехстороннем сотрудничестве между США, Японией и Южной Кореей по безопасности.
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