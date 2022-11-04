Минобороны Китая заявило о подготовке к войне и выступило против независимости Тайваня

Армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Также он подчеркнул, что тайваньский вопрос— это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства.

«В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем". Все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также является серьезной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе», – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя военного китайского ведомства, народно-освободительная армия КНР продолжает обучение войск и подготовку на случай войны.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайские власти осудили визит американского парламентария, увидев в этом поддержку тайваньского сепаратизма, и провели в ответ масштабные учения вблизи тайваньского побережья.