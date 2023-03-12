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Минобороны Китая возглавил генерал Ли Шанфу, находящийся под санкциями США
Министром обороны Китая стал 65-летний генерал Ли Шанфу, против которого США вводили санкции из-за военного сотрудничества с Россией. Об этом передает РИА Новости.
Кандидатуру утвердило Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР). Голосование прошло в воскресенье в ходе 5-го пленарного заседания ВСНП 14-го созыва.
В 2018 году американский Минфин из-за военного сотрудничества с Россией ввел ограничения против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и Ли Шанфу, который возглавлял ведомство на тот момент. По мнению наблюдателей, данный факт может сделать довольно неловкими контакты США и Китая в военной сфере.
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