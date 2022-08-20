Минобороны: Киев отравил жителей Донбасса и российских военных химическим ядом

Режим президента Украины Владимира Зеленского на фоне поражений на Донбассе и в других регионах начал проводить теракты с применением химических отравляющих веществ, заявило Минобороны РФ. Пострадали российские военные и мирные жители.

С признаками сильного отравления российских военнослужащих доставили из села Васильевка в Запорожье в госпиталь 31 июля. У них были признаки сильного отравления. По данным военного ведомства, при обследовании в организме военнослужащих обнаружили отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В». Позднее эксперты подтвердили наличие яда искусственного происхождения.

По факту химического терроризма Россия готовит подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов, доказательства планируется направить в ОЗХО (организация по запрещению химического оружия – прим.ред.) через постоянное представительство России. Сейчас проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, добавили в Минобороны.

Напомним, Сальдо находится в московском НИИ имени Склифосовского, куда его доставили с признаками отравления. Телеграм-каналы и отдельные СМИ сообщили, что его отравили неизвестным веществом.