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Политика
14 июля 2022  21:41

Минобороны: Киев мобилизует граждан с ограничениями по здоровью

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На Украине мобилизуют граждан, которые имеют ограничения по здоровью – в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения медкомиссии, заявили в Минобороны РФ, ссылаясь на показания военнопленных ВСУ.

«Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», – подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. В причинах происходящего он обвинил «коррумпированных чиновников украинских военкоматов», заявив, что они посылают украинских граждан «на неминуемую гибель».

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что жители Украины жалуются на методы, которые используются мобилизации военнообязанных. По данным издания, Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц и поэтому вынуждены использовать «изощренные» методы призыва.

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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