Украинские военные готовят провокацию в Славянске на территории ДНР: они планируют взорвать детский дом «тополек», чтобы обвинить в этом российских военных, заявили в Миноброны РФ.

Вооруженные силы РФ хотят обвинить в неизбирательных ударах по гражданским объектам, с этой целью в здании детдома насильно удерживают персонал, утверждает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«При этом, здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», – заявил он.

Кроме того, в Авдеевке внутреннем дворе многоэтажного жилого дома украинские военные разместили тяжелое вооружение и бронетехнику, а жителям при этом запретили покидать квартиры, утверждает представитель оборонного ведомства. Также по его словам ВСУ сосредоточили свои силы на базе соцобъектов – школ и гимназий – сразу в нескольких регионах. Там, по словам Мизинцева, они оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов.