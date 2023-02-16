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Минобороны: Из украинского плена вернулся 101 российский военнослужащий
В результате переговоров из украинского плена смог вернуться еще 101 российский военнослужащий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве уточнили, что освобожденных солдат самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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