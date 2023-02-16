Минобороны: Из украинского плена вернулся 101 российский военнослужащий

В результате переговоров из украинского плена смог вернуться еще 101 российский военнослужащий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что освобожденных солдат самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.