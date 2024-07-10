Минобороны: истребитель МиГ-31 РФ сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-31 РФ не допустил нарушения госграницы со стороны самолета ВВС Норвегии, сообщили в Минобороны РФ.

«Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А “Посейдон” ВВС Норвегии», – говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Ему навстречу вылетел МиГ-31 из состава дежурных по ПВО. В ведомстве отметили, что после приближения российского истребителя, иностранный самолет развернулся, нарушение границы РФ не допущено.