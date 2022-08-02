Минобороны и МИД РФ заявили о прямом участии США в военной спецоперации на Украине

США напрямую участвуют в военной спецоперации на Украине, что подтверждают слова замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о согласовании целей артиллерийских ударов с Вашингтоном. Об этом заявили в Минобороны РФ и подтвердили в российском МИДе.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что перед нанесением ударов американскими ракетными установками HIMARS украинские военные консультируются с властями США.

«Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами HIMARS по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев, спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», — заявил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его мнению, администрация Президента США Джо Байдена ответственна за все ракетные удары Киева по жилым кварталам и мирным объектам Украины, которые привели к жертвам среди местного населения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Скобецкого, также заявила, что других доказательств вовлеченности американских властей в военные действия на Украине не требуется.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.