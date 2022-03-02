Минобороны: Город Херсон взят под полный контроль российскими войсками

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что город Херсон взят под полный контроль. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в Херсоне работают в обычном режиме гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт.

«Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», — пояснил Конашенков.

Продолжаются также переговоры с властями о том, чтобы поддерживать функционирование объектов социальной инфраструктуры.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.