Минобороны Германии ответило на просьбу Киева о поставках истребителей

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на просьбу киевских властей поставить Украине истребители. Он заявил, что солидарен в этом вопросе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и не станет идти на такой шаг.

«Канцлер об этом ясно заявил. И я разделяю эту точку зрения», – приводит его слова РИА Новости.

Шольц ранее заявил, что Германия не станет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину «ни сейчас, ни в будущем». Он подчеркнул, что над Украиной «ни в коем случае» не будет вводиться бесполетная зона, так как подобные решения могут грозить эскалацией конфликта между Россией и НАТО.

Напомним, ранее зарубежные СМИ со ссылкой на мнения экспертов писали, что возможная поставка истребителей Украине может обернуться серьезными логистическими проблемами, так как для этого нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которых на Украине нет.