Минобороны: Экипаж вертолета Ми-35 сорвал наступление ВСУ в Харьковской области

Экипаж вертолета Ми-35 ВС России сорвал контрнаступление украинских войск в Купянском районе Харьковской области. Нанеся удар по группировке противника, российские военные помешали противнику навести переправу через реку Оскол, сообщает Минобороны.

Летчики Сергей Бондарчук и Максим Игольников, выполняя боевое задание, обнаружили противника, который пытался навести переправу неподалеку от населенного пункта Сеньково. Тогда, доложив о ситуации и оценив обстановку, они нанесли удар по противнику.

«Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За эти месяцы союзным силам удалось освободить ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.