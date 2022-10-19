Минобороны: Две роты ВСУ попытались захватить атомную станцию в Запорожье

Киевский режим продолжает устраивать провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, заявили сегодня в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, украинские военные попытались захватить ЗАЭС.

Две роты украинских военных предприняли попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Атаку ВСУ совершили в 4.00, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. По его словам, для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.

«В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», – сообщил Конашенков.

Он также добавил, что в течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар (находится рядом ЗАЭС) и территории, прилегающей к атомной станции. По данным ведомства, удары наносились из района Марганца Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ.

«Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме», – сообщил Конашенков.

Напомним, Запорожская АЭС — это самая крупная в Европе. Имеет шесть энергоблоков с реакторами, находится под контролем российских военных с 28 февраля. В последние месяцы регулярно подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга.