news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
20 октября 2022  18:31

Уоллес заявил, что российский Су-27 выпустил ракету в сторону британского самолета

news_top_970_100

Российской истребитель Су-27 выпустил ракету по самолету ВВС Великобритании, когда тот совершал полет над Черным морем. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, сообщает РИА Новости.

«Два российских вооруженных истребителя Су-27 вошли в взаимодействие с невооруженным разведывательным самолетом британских ВВС RC-135 Rivet Joint, осуществляющим рутинное патрулирование над Черным морем, — рассказал Уоллес. — Один из самолетов Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости».

Министр отметил, что инцидент длился 19 минут, британский самолет завершил патрулирование и вернулся на базу. Уоллес обратился к российскому коллеге Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову и выразил обеспокоенность по поводу случившегося, также было приостановлен патрулирование до получения ответа от Москвы. 

Российская сторона, по словам британского министра, ответила 10 октября, назвав причиной инцидента технический сбой на борту истребителя Су-27. 

#великобритания #Россия #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100