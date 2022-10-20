Уоллес заявил, что российский Су-27 выпустил ракету в сторону британского самолета

Российской истребитель Су-27 выпустил ракету по самолету ВВС Великобритании, когда тот совершал полет над Черным морем. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, сообщает РИА Новости.

«Два российских вооруженных истребителя Су-27 вошли в взаимодействие с невооруженным разведывательным самолетом британских ВВС RC-135 Rivet Joint, осуществляющим рутинное патрулирование над Черным морем, — рассказал Уоллес. — Один из самолетов Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости».

Министр отметил, что инцидент длился 19 минут, британский самолет завершил патрулирование и вернулся на базу. Уоллес обратился к российскому коллеге Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову и выразил обеспокоенность по поводу случившегося, также было приостановлен патрулирование до получения ответа от Москвы.

Российская сторона, по словам британского министра, ответила 10 октября, назвав причиной инцидента технический сбой на борту истребителя Су-27.