Минобороны Британии планирует передать на Украину лазерное оружие

Министерство обороны Британии собирается ускорить разработку лазерного оружия DragonFire для его возможной передачи на Украину. Изначально планировалось, что лазер будет готов к 2032, но сейчас в Министерстве считают, что оружие будет боеспособно уже в 2027, сообщает телеканал Sky News.

По словам британского миноборны Гранта Шэппса, темпы разработки могут быть ускорены, «чтобы, например, украинцы могли им воспользоваться».

«Не нужно много воображения, чтобы увидеть, как оно может быть полезно, например, на Украине», – добавил Шэппс.

Заряд лазерного оружия представляет из себя плотный сгусток света, который способен прорезать свои цели. В Министертсве обороны Британии уверены, что оружие может быть исполльзовано для борьбы с дронами и даже минометными установками.