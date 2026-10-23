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Происшествия 23 октября 2026 09:32

Минобороны: БПЛА сбили над Татарстаном минувшей ночью

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443 вражеских беспилотника перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 443 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан, Удмуртия, Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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