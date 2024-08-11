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Минобороны Белоруссии заявило о приведении в готовность одного из мехсоединений ВС
В Белоруссии подразделения одного из механизированных соединений Вооруженных сил (ВС) приведены в готовность к выполнению задач, танки перебрасываются к украинской границе. Об этом заявило Минобороны Белоруссии.
«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», – говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
Накануне Президент Республики Беларусь заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Беларуси и России.
«Абсолютно все цели были уничтожены как над территорией Беларуси, так и над территорией России», – говорится в сообщении ведомства.
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