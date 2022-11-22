Минобороны Беларуси объяснило причины вызова граждан в военкоматы

До конца года Минобороны Беларуси планирует завершить мероприятия военно-учетной работы военкоматов. Сообщения о проведении в стране скрытой мобилизации военное ведомство назвало дезинформацией.

«Мероприятия военно-учетной работы военкоматов – это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года. Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией», – говорится в телеграм-канале министерства.

Вызов белорусских граждан в военкоматы Минобороны Беларуси объяснило беседами, которые проводятся «в рабочем порядке», в том числе по телефону, смс-оповещением и повестками. По утверждению ведомства, военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу.

Ранее слухи о скрытой мобилизации опроверг также Президент Беларуси Александр Лукашенко, назвав их безосновательными.