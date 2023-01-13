Минобороны Беларуси: Артиллерийские подразделения РГВ приводятся в готовность

Артиллерийские подразделения региональной группировки войск Союзного государства приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», – сказано в сообщении оборонного ведомства.

10 октября белорусский Президент Александр Лукашенко рассказал, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военных в составе совместной региональной группировки войск в Беларуси запланировано в размере чуть менее 9 тыс., уточняли в Минобороны республики. Боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск стороны начали в конце октября.