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СВО 14 августа 2026 10:51

Минобороны: Армия России поразила ЖД станцию в порту Измаила

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Армия России нанесла удар по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ на юге Украины.

Как сообщает Минобороны РФ, накануне вечером в Черном море, юго-западнее Николаева, были поражены два морских буксира, сопровождающие корабли с западным вооружением для ВСУ.

Кроме того, ночью 14 августа ВС РФ ударили по железнодорожной станции в порту Измаила – ее использовали для хранения и транспортировки как военных грузов, так и горючего.

Цели были поражены при помощи БПЛА, добавили в военном ведомстве.

#минобороны россии #СВО
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