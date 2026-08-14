Минобороны: Армия России поразила ЖД станцию в порту Измаила

Армия России нанесла удар по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ на юге Украины.

Как сообщает Минобороны РФ, накануне вечером в Черном море, юго-западнее Николаева, были поражены два морских буксира, сопровождающие корабли с западным вооружением для ВСУ.

Кроме того, ночью 14 августа ВС РФ ударили по железнодорожной станции в порту Измаила – ее использовали для хранения и транспортировки как военных грузов, так и горючего.

Цели были поражены при помощи БПЛА, добавили в военном ведомстве.