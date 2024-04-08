Минобороны Армении собирается заменить восклицание «Ура» на «Кецце»

Министерство обороны Армении собирается заменить торжественное восклицание «Ура!» на «Кецце!» (в переводе — «Да здравствует!»). Об этом сообщили в военном ведомстве страны, передает агентство «Sputnik Армения».

Замена междометий предусмотрена новым уставом внутренней службы, окончательный вариант которого еще не готов. Новелла пока находится в стадии разработки.

Восклицание «Кецце!» будет использоваться в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав. Слово «Ура!» осталось со времен Советской армии, а сейчас его решили «локализовать», пояснили в армянском Минобороны.

При этом авторы законопроекта не планируют менять слова «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего командиру. В Минобороны вместе с тем уточнили, что задач по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран нет.