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Минобороны Армении собирается заменить восклицание «Ура» на «Кецце»
Министерство обороны Армении собирается заменить торжественное восклицание «Ура!» на «Кецце!» (в переводе — «Да здравствует!»). Об этом сообщили в военном ведомстве страны, передает агентство «Sputnik Армения».
Замена междометий предусмотрена новым уставом внутренней службы, окончательный вариант которого еще не готов. Новелла пока находится в стадии разработки.
Восклицание «Кецце!» будет использоваться в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав. Слово «Ура!» осталось со времен Советской армии, а сейчас его решили «локализовать», пояснили в армянском Минобороны.
При этом авторы законопроекта не планируют менять слова «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего командиру. В Минобороны вместе с тем уточнили, что задач по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран нет.
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