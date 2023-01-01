Минобороны анонсировало восемь международных учений на российских полигонах в 2023 году

В 2023 году на полигонах в России пройдут восемь международных учений. Вместе с ВС РФ в них примут участие военнослужащие из Индии, Лаоса, государств ШОС и других стран, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На полигонах военных округов Российской Федерации спланировано проведение восемь двусторонних учений: российско-индийского межвидового учения „Индра-2023“, совместного военного антитеррористического командно-штабного учения государств – членов ШОС „Мирная миссия — 2023“, совместного российско-лаосского военного учения, совместного российско-пакистанского военного учения „Дружба-2023“, совместного российско-алжирского военного учения, совместного учения с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона „Рубеж-2023“, совместного российско-монгольского учения „Селенга-2023“ и совместного российско-вьетнамского учения», — цитирует заявление ТАСС.

Кроме того, российские военные отправятся в Армению, где состоятся учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перечисленные учения направлены на миротворческую и антитеррористическую деятельность, а также усовершенствование совместного планирования и тактических действий ВС государств.