Минобороны: Агрессивность ВСУ связана с применением наркотических препаратов

Минобороны заявило, что специалисты обнаружили на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинские препараты наркотического действия. Как утверждает ведомство, в том числе такие препараты используются при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии.

Побочным эффектом подобных препаратов является «чрезмерная агрессивность», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, это объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса.

По утверждению Кириллова, обнаруженные препараты массово применялись в фашистской Германии во время Второй мировой войны, а также американскими военнослужащими в ходе корейской и вьетнамской войн.