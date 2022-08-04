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Ру Тат
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Политика
4 августа 2022  15:55

Минобороны: Агрессивность ВСУ связана с применением наркотических препаратов

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Минобороны заявило, что специалисты обнаружили на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинские препараты наркотического действия. Как утверждает ведомство, в том числе такие препараты используются при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии.

Побочным эффектом подобных препаратов является «чрезмерная агрессивность», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, это объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса.

По утверждению Кириллова, обнаруженные препараты массово применялись в фашистской Германии во время Второй мировой войны, а также американскими военнослужащими в ходе корейской и вьетнамской войн.

#всу #спецоперация на Украине
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