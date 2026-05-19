Происшествия 19 мая 2026 09:42

Минобороны: 315 вражеских БПЛА уничтожено над регионами РФ минувшей ночью

315 украинских беспилотников перехвачены и уничтожены минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотник #минобороны рф
