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Политика
27 января 2023  15:02

Минобороны: 26 января ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины

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26 января российские вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА по энергетическим объектам, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — доложили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что это позволило сорвать перевозку вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами Североатлантического альянса. Была нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

#спецоперация на Украине
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