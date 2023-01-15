Минобороны: 14 января ракетным ударом поражена система военного управления Украины

Накануне Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

На купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Двуречного, Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери противника составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На красно-лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, а также ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Макеевки, Стельмаховки и Кузьмино ЛНР. Артиллерия и подразделения Воздушно-десантных войск отразили атаку штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции, он потерял более 115 бойцов.

На донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин Артемовска ДНР и ж/д станции Соль. Противник потерял более 80 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На южно-донецком направлении артиллерийские и мотострелковые подразделения Восточного военного округа, морская пехота Тихоокеанского флота нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах Владимировки и Угледара ДНР. В районе Сладкого уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль.