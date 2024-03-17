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Миннур Шамсутдинов: Благодарность людей вдохновляет на добрые дела
Заведующий Дома культуры села Чита Пестречинского района, известный блогер Миннур Шамсутдинов на онлайн-марафоне «Выбираем всей семьей!» рассказал о доброте. Отметим, что он приехал на марафон с семьей в полном составе - жена и трое детей. Супруга Ольга Шамсутдинова - главный редактор газеты Пестречинского района «Алга».
«Патриотизм в первую очередь идет от семьи, воспитания. Наши родители всю жизнь помогали другим, были отзывчивы к проблемам людей, и нас учили этому. Мы не умеем отказывать. А когда слышишь слова благодарности, то и в следующий раз хочется помогать. В этом я получаю удовольствие для себя», – признался Миннур Шамсутдинов.
Он также рассказал, что собирает помощь ребятам Пестречинского района, участвующим в специальной военной операции.
Ольга Шамсутдинова, в свою очередь, поделилась тем, как проходят у семьи выходные.
«Наша семья очень активная. На каждые выходные что-то запланировано. Каждую неделю идем на какой-нибудь фестиваль, или конкурс. Когда Миннур в Доме культуры организует мероприятие, то мы помогаем всей семьей. Ходим в гости к сестре мужа. Когда собираемся вместе, мама печет балиш», – рассказала супруга.
Напомним, в последний день выборов Президента России в Татарстане стартовал онлайн-марафон «Выбираем всей семьей!». Прямой эфир начался в 8.00 на телеканале «Татарстан - Новый век». В течение 12 часов перед зрителями будут выступать более 100 гостей: известные семьи Татарстана, звезды, медиаперсоны. Они все придут в студию вместе со своими близкими.
Рифат Каюмов
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