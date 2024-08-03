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Миннуллин рассказал, как ускорили диспансеризацию в Татарстане
Пациенты в Татарстане проходят диспансеризацию отдельным потоком, а в некоторых медорганизациях под нее отведены отдельные блоки. Поэтому жителям республики не стоит опасаться, что обследование займет у них весь день, рассказал в интервью «Татарстан24» глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин.
Он отметил, что среди населения трудоспособного возраста от 40 до 65 лет велика доля тех, кто не посещает больницы по два года и более. Во многом этом происходит из-за общих очередей, из-за необходимости приходить на следующий день за заключением терапевта и других причин. Чтобы решить эту проблему, было решено разделить потоки пациентов.
«Не более полутора часов должно занимать прохождение диспансеризации, — уверен министр. — Запись ведется на любое удобное время, вплоть до вечера».
Миннуллин напомнил, что у работающих татарстанцев есть возможность пройти промышленную диспансеризацию, когда медики сами выезжают на предприятия.
Чтобы снизить долю тех, кто отказывается от прохождения обследований, в Татарстане начались обходы по домам. Специалисты лично приглашают людей на диспансеризацию.
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