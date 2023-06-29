Минуллина назвала точки роста Татарстана при проведении крупных международных мероприятий

Фото: предоставлено пресс-службой KazanExpo

Татарстан обладает огромным опытом в проведении крупных международных мероприятий. С каждым годом их становится все больше, что показывает новые зоны для развития и роста. Об этом на общем собрании Российского союза выставок и ярмарок в KazanExpo заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Я бы хотела поговорить и о проблемах, которые появляются в связи с ростом рынка мероприятий. Их становится все больше. Появляются зоны роста. В первую очередь, речь идет о гостиничной инфраструктуре. Номерной фонд республики разнородный, и в Казани есть всего три пятизвездочных отеля. Сейчас есть федеральная программа, которая позволяет получать поддержку на развитие этого сектора. Мы уже направили несколько проектов», - сообщила она.

Также глава агентства обратила внимание на проблему транспорта для гостей мероприятий. Если на аудиторию в 2-3 тысячи человек автопарка хватает, то если приезжает 16 тысяч, как на KazanForum, то начинается дефицит.

«Следующая проблема – сотрудники далеко не всех ведомств владеют иностранным языком и имеют специалистов, которые могут сопровождать гостей. Понятно, что такие требования есть у АИР и Минпромторга, но остальным надо подтягиваться», - добавила Талия Минуллина.

Кроме того, есть вопрос с системами регистрации. По словам Минуллиной, оборудование, которое соответствует федеральным стандартам, очень дорогостоящее.

В заключении она сообщила, что в Татарстане пока не очень хорошо умеют работать со спонсорами больших мероприятий.

«У нас это пока слабое звено. Я понимаю, что потенциально, мы можем привлечь очень много денег. Честно говоря, это наша большая зона роста», - сказала Минуллина.