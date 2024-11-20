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Минниханову в Сычуани представили проекты китайских компаний
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании круглого стола с участием деловых кругов республики и провинции Сычуань. Обсуждались двусторонние отношения, а также проекты ряда китайских компаний, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов отметил высокий интерес Татарстана к сотрудничеству с компаниями из КНР. Развиваются связи во многих отраслях — нефтехимии, автомобиле- и машиностроении, информатизации, сельском хозяйстве и других. На территории республики успешно реализуются проекты с Haier, Камасталь и Midea.
«Татарстан успешно сотрудничает с китайскими партнерами. Нас часто посещают руководители КНР, официальные и деловые круги», — подчеркнул руководитель РТ.
Кроме того, Татарстан и Китай сотрудничают в гуманитарной сфере. Столица Татарстана Казань является одним из ведущих научно-образовательных центров России. «В КФУ работает образовательно-культурный институт Конфуция. В Татарстане в текущем учебном году обучается свыше 2,5 тыс китайских студентов», — напомнил Рустам Минниханов.
Затем состоялась презентация проектов ряда китайских компаний: Chengdu International Railway Train Co., Ltd., Сычуаньская группа компаний по производству черного чая, Sichuan Development (Holding) Co., Ltd., Chengdu Easton Filter Co., Ltd., Sichuan Younaichi Automobile Sales Co., Ltd.
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