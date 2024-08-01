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Минниханову в Севастополе показали открывшийся 30 июля комплекс Новый Херсонес
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Севастополе Новый Херсонес. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Комплекс открылся 30 июля. Историко-археологический парк построен по поручению Президента России Владимира Путина. На территории размером 24 гектара в рекордные сроки — с 2022 года — построены 30 объектов.
В сопровождении Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона татарстанский лидер осмотрел музейно-храмовый комплекс, где ему рассказали о концепции парка и его историческом значении.
Минниханов также посетил Севастопольскую детскую школу искусств. Особенное внимание он уделил библиотеке и литературе по истории искусств, а также выставке работ по направлению Дизайн, Архитектура и Декоративно-прикладное искусство.
Татарстанский лидер рассказал о том, что в Казани планируется открытие центра ремесел, в котором можно было бы использовать наработки Севастопольской школы искусств. В ходе визита также были осмотрены учебные классы, актовый зал и мастерские.
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