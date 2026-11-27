Раису РТ Рустаму Минниханову во Всемирном выставочном центре Шэньчжэня показали, как роботы научились доставлять продукты, продавать лекарства, убирать в квартире и даже постоять за себя. Видео с тем, как техника показывает себя в деле, опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в канале в МАКС.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой

«Это не восстание машин. Это Шэньчжэнь и крупнейшая в мире выставка высоких технологий», – написала Галимова.