Минниханову в Шэньчжэне показали роботов, владеющих боевыми искусствами
Раису РТ Рустаму Минниханову во Всемирном выставочном центре Шэньчжэня показали, как роботы научились доставлять продукты, продавать лекарства, убирать в квартире и даже постоять за себя. Видео с тем, как техника показывает себя в деле, опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в канале в МАКС.
Видео: официальный канал Лилии Галимовой
«Это не восстание машин. Это Шэньчжэнь и крупнейшая в мире выставка высоких технологий», – написала Галимова.