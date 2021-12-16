Минниханову в Полпредстве РТ в Москве передали книгу о боевом пути его дяди

Полномочное представительство Республики Татарстан в Москве передало Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову книгу с архивными документами о боевых заслугах его дяди. Об этом сообщается на официальном сайте Полпредства РТ в РФ.

19-летний солдат Галимзян Минниханов погиб 80 лет назад у подмосковной деревни Морево.

Документы главе республики передал полковник полиции, член Клуба офицеров при Полпредстве РТ в РФ Айрат Валеев, который изучал боевые подвиги его родственника с мая 2021 года в Центральном архиве Министерства обороны России.

«Я взял на себя почетное обязательство найти все архивные документы, имеющиеся на сегодняшний день, и установить боевой путь вашего дяди. В книгу вошли документы с момента его призыва до гибели 15 декабря 1941 года, включая приказы и полковые документы», — сказал Валеев.

Минниханов отметил, что такие документы бесценны, поскольку они помогают сохранять память о героях войны, о наших земляках.

В пресс-службе Президента РТ сообщили, что торжественная передача материалов главе республики прошла с участием военнослужащих Преображенского полка — уроженцев городов Набережные Челны и Арск, также присутствовал командир полка полковник Сергей Бессонов.

Напомним, 16 декабря Минниханов находился с рабочей поездкой в столице России, где провел ряд встреч и переговоров.