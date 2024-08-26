Минниханову рассказали о развитии отраслевых решений на основе полимеров в Татарстане

СИБУР занимается не только производством полимерного сырья, но также развитием и продвижением отраслевых решений на основе полимеров, отвечающих требованиям высокой эффективности в различных отраслях (например: стройка, упаковка, ТНП, сельское хозяйство, медицина). В рамках трансформации в текущем году СИБУР выделил в отдельный сегмент отрасль «Строительство», где мы видим большой потенциал для развития. Об этом Раису РТ Рустаму Минниханову рассказал член правления - управляющий директор СИБУРа Игорь Климов на Татарстанском нефтехимическом форуме.

Он добавил, что на примере сегмента ЖКХ, благодаря поддержке Раиса РТ, в конце 2023 года на Госсовете «Строительство, ЖКХ и городская среда» СИБУР представил расчеты энергетических, климатических эффектов от замены изношенных сетей ЖКХ и доутепления многоквартирных домов с применением энергоэффективных полимерных решений.

«Так, в сравнении с традиционными, полимерные решения, на горизонте 25 лет, по нашим расчетам на примере РТ, могут дать порядка 500 млрд рублей денежного эффекта при затратах на модернизацию в 300 млрд рублей, за счет сокращения потребления», - спрогнозировал спикер.

Еще Климов подчеркнул, что увеличение темпов замены сетей ЖКХ и утепление домов в рамках программы капитального ремонта могут позволить устранить экономические потери ветхой инфраструктуры. Новый Национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет также этому способствовать.

«Получив поручение (по итогам Госсовета), мы с Республикой проводим работу в части реализации пилотных проектов, призванных, с одной стороны, доказать расчётную экономическую и техническую эффективность, с другой стороны достичь возможного экологического эффекта при реализации климатических проектов ЖКХ.

Директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» Руслан Хайруллин отдельно поблагодарил коллег из Минэкологии РТ, которые поддерживают инициативу СИБУРа и вовлечены в этот процесс.

«Реализуя пилотные проекты, мы планируем разработать и методологию расчета климатических проектов в ЖКХ. Это позволит нам быстрее реализовать цели Стратегии «Социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов», утвержденной в Республике Татарстан (Оценка климатических эффектов от реализации данного подхода составляет ~ 3,3 млн тонн СО2 или порядка 15% от планов РТ по сокращению выбросов в 2050 г.)», - сказал он.

Спикер отметил, что по статистике 28% выбросов CO2 приходятся на обслуживание зданий и ЖКХ. 3,3 млн тонн в год могут быть компенсированы за счет мероприятий по модернизации сетей ЖКХ и утепления домов с применением полимерных решений.

«Также реализация климатических инициатив в ЖКХ позволит рассмотреть такие проекты, да и в целом рынок углеродных единиц, как дополнительный инструмент привлечения финансирования в проекты модернизации сетей ЖКХ и энергоэффективного капитального ремонта», - сказал Хайруллин.

Фото: пресс-служба ПАО «Сибур»