Минниханову презентовали технологию создания батарей с использованием углекислого газа

Технологию производства базовых компонентов электролитов для литий-ионных батарей с использованием углекислого газа презентовали Раису Татарстана Рустаму Минниханову на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга».

По словам заведующего лабораторией Института нефтехимического синтеза имени Топичева Николая Кузнецова, уникальность данного метода заключается в использовании карбонатов, синтезированных с помощью углекислого газа, которые являются базовыми компонентами в батареях, как электролит.

Кузнецов отметил, что данные батареи используются при создании большого количества современных устройств: смартфоны, ноутбуки, медицинские устройства, дроны, электромобили и устройства для хранения информации.

Кроме того, эти соединения можно использовать в других отраслях химии: синтез поликарбонатов, пестицидов и лекарств, использовать как растворитель лако-красочных изделий, синтез изоцианатов, а также использовать как топливную присадку для двигателей внутреннего сгорания.

Рустам Минниханов, выслушав доклад, выдвинул предложение использовать данную технологию на предприятиях СИБУРа, которое поддержали представители этого холдинга.

«Все говорим, что есть проблемы с углекислым газом. Иногда то, о чем говорят, что не нужно, оказывается самым нужным продуктом», – заключил Раис Татарстана.