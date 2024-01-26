Минниханову презентовали технологии ремонта, восстановления и реверс-инжиниринга деталей

Технологии ремонта, восстановления и реверс-инжиниринга деталей презентовал Раису Татарстана Рустаму Минниханову коммерческий директор столичной компании «Технологические системы защитных покрытий» Александр Красавин. Свой проект он представил на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» в Кабмине РТ.

«Все боятся и считают его дорогим и долгим. Однако от получения пилотного образца до готового изделия проходит 1-2 месяца», – рассказал о реверс-инжиниринге Красавин.

В части ремонта представитель компании рассказал, что ими применяется технология лазерной наплавки, которая восстанавливает ресурс детали за гораздо меньшую цену, чем покупка новой.

«Своевременное обслуживание именно покрытий позволяют поддерживать состояние деталей без потерь производительности, а иногда и повышать их», – подчеркнул докладчик.

Кроме того, компания также предлагает модификацию покрытия деталей путем напыления специального слоя. По его словам, это позволяет повысить твердость, стойкость к коррозии и износу, изменить коэффициент трения, электро- и теплопроводность компонентов.

«Обязательно наши инженерные службы посмотрят ваши решения. То, что вы рассказываете очень интересно, много оборудования нужно восстанавливать. Один вопрос только – чтобы ваше изделие не было золотым – оно должно иметь конкурентную цену. Но в целом, в современных условиях у нас будет возникать много вопросов по восстановлению изделий», – прокомментировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.