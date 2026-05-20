Минниханову презентовали систему кадрового и цифрового развития Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня ознакомился с проектом «Люди и технологии: единая повестка цифровой трансформации Казани», который представили в исполкоме города Казани. Презентация прошла в здании городского исполкома, где размещаются управление кадровой политики и управление информационных технологий и связи, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что проект объединяет два ключевых направления – развитие кадровой системы и цифровую трансформацию городской администрации.
По его словам, специалисты мэрии изучили российские и международные практики управления, а также опыт крупных компаний, банков и промышленных предприятий. Это позволило пересмотреть подходы к подбору, обучению и развитию сотрудников, а также к внедрению цифровых решений.
Метшин отметил, что современные технологии помогают ускорять развитие города и повышать эффективность работы в интересах жителей.
С основным докладом выступил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев. Он рассказал, что муниципальная система сегодня является крупнейшим работодателем города: в «команде города» работает около 60 тысяч человек, включая 28 органов власти, 29 подведомственных организаций и 670 учреждений социальной сферы – от школ и детских садов до предприятий городского хозяйства, секций и клубов.
По его словам, системные изменения в кадровой политике начались в 2021 году с обновления подходов к набору сотрудников. Тогда появился бренд «Команда Казани» и были сформированы ключевые ценности муниципальной службы. В приоритет были поставлены не уровень заработной платы, а разнообразие задач и возможность профессионального развития и карьерного роста.
Для привлечения молодежи представители мэрии начали регулярно встречаться со студентами вузов – такие мероприятия ежегодно охватывают около 20 тысяч человек. Также студентам предоставили возможность проходить практику по восьми направлениям, что позволяет лучше понять работу городской администрации.
При подборе персонала активно используются цифровые платформы: ежегодно публикуется более 200 тысяч вакансий, на которые поступает свыше 20 тысяч откликов. После внедрения системы наставничества адаптация новых сотрудников стала проходить быстрее и комфортнее, а около 96% работников остаются в команде после испытательного срока.
В дальнейшем сотрудники проходят обучение и повышение квалификации. В 2025 году различные образовательные программы прошли более 2 тысяч человек. Все программы, как отмечалось, адаптированы под реальные задачи города.
Такой подход, по словам докладчика, позволил Казани войти в топ-30 рейтинга лучших работодателей России по версии HeadHunter.
Отдельный блок презентации был посвящен цифровой трансформации города. Среди ключевых направлений – развитие систем кибербезопасности в рамках проекта «Безопасный город», а также эксперимент по оптимизации служебного транспорта в мэрии.
Также был представлен проект «Единая карта школьника», который разрабатывается совместно с банком «Ак Барс». Карта должна выполнять сразу несколько функций: быть школьным пропуском, проездным документом, средством оплаты питания в столовой, а в перспективе – использоваться для записи в кружки, получения дополнительного образования и посещения культурных учреждений. В мэрии отмечают, что это позволит упростить процессы и повысить прозрачность учета.
Продолжается работа по развитию электронного документооборота и внедрению технологий искусственного интеллекта для автоматизации рутинных процессов.
Также ведется модернизация Единого колл-центра на базе Единой дежурно-диспетчерской службы.
Рустам Минниханов положительно оценил представленные результаты в сфере кадровой политики и цифровизации, отметив необходимость систематизации опыта Казани для его дальнейшего распространения в других муниципалитетах Татарстана.
Он подчеркнул, что столица республики сегодня может служить площадкой для реализации современных управленческих и технологических решений, и добавил, что важно продолжать эту работу и тиражировать успешные практики.
Отдельно он предложил использовать для подготовки муниципальных специалистов проект Международного летнего кампуса, реализуемый совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Татарстане как ежегодную образовательную площадку для молодежи.