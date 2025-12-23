news_header_top
Экономика 23 декабря 2025 18:03

Минниханову представили студенческий стартап из Казани, заинтересовавший Росатом

Перед концертом по случаю Дня энергетики в КРК «Пирамида» Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили стартап студентов Казанского энергоуниверситета, который заинтересовал госкорпорацию «Росатом». Он связан с аддитивными технологиями и позволяет создавать детали с помощью 3D-печати.

«Молодцы, науку надо двигать вперед», – заметил Раис Татарстана.

Как пояснили «Татар-информу» сами студенты КГЭУ, представляющие стартап, они уже опробовали свой проект на некоторых деталях из пластика, но в скором будущем смогут уже полноценно производить элементы из металла.

«Мы сканируем деталь, получаем модель и производим деталь с помощью аддитивных технологий», – объяснила одна из студенток.

#Рустам Минниханов #стартапы #росатом
