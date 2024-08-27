Минниханову представили проекты восстановления техники и улучшения экологии

Фото: rais.tatarstan.ru

Ряд перспективных проектов был представлен Раису Татарстана Рустаму Минниханову в рамках заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». В мероприятии принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Разработки от представителей Татарстана и компаний из других регионов РФ затрагивали самые разные области — от экологии и энергосбережения до восстановления вышедшего из строя оборудования.

Так, заведующий кафедрой Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев рассказал совету о новом Центре инженерных разработок в области малотоннажной химии. Проект реализуется на базе вуза для нефтегазовой и смежных отраслей. В планах — создание производственных цепочек малотоннажной химии с использованием отечественного сырья для более глубокого передела. Ведь сейчас большинство специализированных реагентов, используемых в данных отраслях, зарубежного производства. Ожидается, что проект будет запущен в течение года.

«Тема очень интересная. Очень важно развивать это направление», — заметил Рустам Минниханов.

Руководитель екатеринбургской ГК «Квантум» Кирилл Чинцов презентовал инновационные технологии в области энергосбережения и улучшения технологий. Деятельность компании связана с производством и внедрением технологий экономии водных ресурсов, природного газа и повышении выработки тепловой энергии на объектах бюджетной сферы и в теплоснабжающих организациях.

Раис Татарстана поручил Минстрою РТ создать рабочую группу с участием представителей ГК. Ее главная цель — изучить возможность применения технологий энергосбережения и экономии водных ресурсов на объектах в Татарстане.

О перспективах сотрудничества с республикой в Доме Правительства РТ рассказал генеральный директор ООО «Технологические системы защитных покрытий» (Москва) Лев Балдаев. Компания в том числе рассматривает вариант взаимодействия с КМПО — ее деятельность связана с сервисным обслуживанием деталей, их конструкторским сопровождением и возможным улучшением.

Высокотехнологичную систему у мониторинга дыма и пламени AURA представитл участникам заседания представитель подмосковной компании «МД-Групп» Донат Гарист. Детектор способен в течение одной секунды обнаружить пламя на расстоянии до 6 метров и зафиксировать появление дыма на площади 9 квадратных метров. Эта система в том числе используется в аэропорту «Бегишево», а также в ряде российских офисных центров, общежитий, на промпредприятиях, объектах образования и здравоохранение.

«Следует вместе с МЧС и службами ЖКХ изучить данную систему. В целом проект интересный», — резюмировал Раис Татарстана.

Последний проект касался восстановления оборудования. Гендиректор компании «Супервэйв Групп» Виктор Силкин привел данные статистики: 80% устройств, вышедших из строя, можно восстановить. Реализация этой идеи позволит на 60% снизить затраты на покупку новой техники, в частности телекоммуникационного оборудования, компьютеров.

По словам Рустама Минниханова, в республике требуется обновить большой объем различного оборудования. Как сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, регион уже ведет работу с компанией «Супервэйв Групп». В том числе изучается возможность сотрудничества в сфере здравоохранения.