Снизить износ водопроводных труб, укрепить дороги: Минниханов изучил новые проекты для РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Участники оценили итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса за девять месяцев, а также рассмотрели ряд инновационных проектов для республики. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Так, участникам заседания представили проект по получению биопротеинов из метана. Это должно помочь в решении проблемы дефицита кормового белка для отрасли животноводства, рассказал заместитель исполнительного директора компании «Иннопрактика» (Москва) Дмитрий Зайцев. Кроме того, продукт можно доработать для нужд фармацевтики. Пилотное производство появится в 2023–2024 годах в Керово-Чепецке.

Кроме того, в республике развертывается производство тяжелых беспилотников для Минобороны и «Почты России». Рассказавший об этом замруководителя Центра циркулярной экономики АН РТ Василий Шестюк предложил также создать в РТ производство сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и нитей на его основе. Его продукция также необходима для бронежилетов и армейских касок.

Кроме того, в представители Института нефтехимпереработки из Башкирии преложили перерабатывать сверхвязкие нефти Ашальчинского месторождения (разрабатывается «Татнефтью») в высококачественные дорожные битумы. По поручению Президента РТ в республике будет создан пробный участок.

Предприятие из Нижегородской области «Пируслайн» планирует в сотрудничестве с «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» локализовать производство рукавных покрытий в Татарстане, чтобы снизить износ водопроводных и канализационных труб до 10% за 7-10 лет.

Последним Президенту РТ представили проект инъекций для уплотнения грунтов перед цементированием. Как отметил руководитель направления «Инфраструктурное и промышленное строительство» в ЦФО и ПФО ООО «Эм-Си Баухеми» Евгений Журавлев, это позволит оперативно укрепить фундаменты без остановки производства. Это касается в том числе и крупных объектов.

Рустам Минниханов отметил, что эта разработка будет интересна дорожникам, на промышленных объектах, расположенных на неустойчивых грунтах, в том числе для «падающей» башни Сююмбике в Казанском Кремле.

В отчете гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин сообщил, что за девять месяцев 2022 года производство продукции нефтегазохимического комплекса в РТ повысилось на 2,9%. Улучшение показателей достигнуто за счет увеличения добычи и переработки нефти, выпуска азотных удобрений и пластмасс.

Отчисления предприятий комплекса за этот период достигли 94 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза в сравнении с предыдущем периодом.