Минниханову представили проекты передовых инженерных школ от вузов Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня ознакомился с проектами по созданию передовых инженерных школ на территории республики от Казанского федерального университета, КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча была организована в казанском технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк». На мероприятии также присутствовали председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также представители ряда министерств и ведомств Татарстана.

Сначала Президент РТ обратил внимание на то, что мощный промышленный и научно-технологический потенциал — одно из ключевых конкурентных преимуществ республики. По общему объему производства промышленной продукции Татарстан занимает пятое место среди регионов России и первое — в Приволжском федеральном округе. Здесь выпускается каждый третий российский грузовик, около половины отечественных синтетических каучуков и 60% грузовых автомобильных шин.

По словам Минниханова, татарстанские предприятия играют значимую роль не только в социально-экономическом, но и научно-технологическом развитии страны. В частности, недавно были подведены итоги очередного конкурса, который проводится в соответствии с 218-м постановлением Правительства РФ начиная с 2010 года. Эта инициатива призвана стимулировать научно-техническую кооперацию между компаниями реального сектора экономики, вузами и исследовательскими учреждениями. На этот раз предприятия республики выиграли 15% разыгранных грантов, а заявка казанского завода «Электроприбор» стала лидером общероссийского рейтинга.

«Вместе с тем промышленность Татарстана, как и индустриальный комплекс страны в целом, продолжает сталкиваться с острым дефицитом квалифицированных инженерных кадров и перспективных научно-технических разработок. Такое положение дел неприемлемо, особенно в кардинально ужесточившихся геополитических условиях. Цель беспрецедентного санкционного давления, которое оказывает Запад, — полное отсечение нашей страны от достижений глобального научно-технического прогресса», — поделился с собравшимися своим видением ситуации Рустам Минниханов.

Руководитель республики убежден, что в новом контексте критически важным становится восстановление полного технологического суверенитета России. Однако, по его словам, самостоятельная разработка новых знаний и технологий и их последующее внедрение в производственный процесс невозможны без современных инженерных компетенций. «Для их ускоренного формирования и предназначена стратегическая инициатива социально-экономического развития „Передовые инженерные школы”», — пояснил он.

Эта идея предполагает создание в России сети из 30 инженерных школ мирового уровня во всех высокотехнологичных отраслях нашей экономики. При этом школы будут создаваться на условиях государственно-частного партнерства с высокотехнологичными компаниями. Вместе с вузами они должны обеспечить необходимые условия для применения инновационных подходов к научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, подготовке инженерных кадров и их последующему трудоустройству. Заявки на конкурс по предоставлению субсидий федерального бюджета начнут принимать уже в апреле этого года.

После этого состоялась собственно презентация концепций развертывания передовых инженерных школ. Казанский федеральный университет намерен развивать направление «Автомобилестроение» на территории Камской промышленной агломерации. КНИТУ-КАИ презентовал проект передовой инженерной школы по авиастроению. КНИТУ-КХТИ представил концепцию передовой инженерной школы по химическим технологиям.

В завершение Президент Татарстана подчеркнул, что важнейшей темой сейчас стало развитие импортозамещения. «Мы можем ставить стратегические цели, однако сейчас нам нужно больше конкретики. Нужно решить наиболее срочные задачи, одна из которых — импортозамещение. И специалистов нужно готовить как раз под эти цели», — заключил Рустам Минниханов.