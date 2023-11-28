Минниханову представили проект переработки электронных отходов в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане необходимо наладить систему переработки электронных отходов и пластика. С подобной идеей на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» выступил директор по стратегии и развитию ООО «АЦМ» Томаш Навратил.

Известный чешский топ-менеджер был в качестве представителя компании Praktik System, которая имеет 30-летний опыт работы в ЕС и заинтересована открыть совместное предприятие в республике. На будущем предприятии планируют извлекать пластмассы из бытовой техники и старых автомобилей. Планируемая мощность — 50 тыс. отходов тонн ежегодно.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Внедрение системы сбора, логистики и переработки электронных отходов позволит избавиться от свалок. При успехе может быть разработано комплексное решение для стран БРИКС+ по электронным отходам и пластику — его могут представить после саммита БРИКС+ в Казани в октябре 2024 года.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что данная тема очень актуальна и предложил вице-премьеру — министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко провести встречу с участием организаций и предприятий Татарстана.

«Образование электронных отходов и пластика создает угрозу для экологии», — сказал руководитель республики.

Также Раису РТ представили ряд других инициатив: модульную платформу ИИ для органической и медицинской химии, мультипродуктовую платформу «МойОфис», проект высокотемпературных турбохимических реакторов с двухступенчатым горением на основе керамических камер сгорания жидкостных ракетных двигателей, ИТ-инфраструктурные и программные решения Госкорпорации «Росатом» и Центра обработки данных «Иннополис», передает пресс-служба руководителя республики.