Минниханову представили нового директора УФПС «Татарстан Почтасы»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Алексеем Лаптевым. Во время встречи руководителю республики представили нового директора УФПС «Татарстан Почтасы» Ильнура Махмутова.

Стороны обсудили развитие почтовой отрасли в республике и другие актуальные вопросы в этой сфере.

Кроме того, Минниханов вручил экс-директору УФПС «Татарстан Почтасы» Регине Кузнецовой медаль «100 лет образования ТАССР», передает пресс-служба руководителя республики.