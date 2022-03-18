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Ру Тат
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Официальная хроника
18 марта 2022  15:30

Минниханову представили нового директора УФПС «Татарстан Почтасы»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Алексеем Лаптевым. Во время встречи руководителю республики представили нового директора УФПС «Татарстан Почтасы» Ильнура Махмутова. 

Стороны обсудили развитие почтовой отрасли в республике и другие актуальные вопросы в этой сфере. 

Кроме того, Минниханов вручил экс-директору УФПС «Татарстан Почтасы» Регине Кузнецовой медаль «100 лет образования ТАССР», передает пресс-служба руководителя республики. 

#Рустам Минниханов
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