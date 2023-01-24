Минниханову представили научно-образовательные центры КГАСУ

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский государственный архитектурно-строительный университет. В числе прочего, он ознакомился с новым научно-образовательным пространством «Основы», состоящим из двух научно-образовательных центров – «Геотехника» и «Строительство».

В центре «Геотехника» Минниханову презентовали зал испытаний моделей оснований и фундаментов, а также лаборатории подготовки и механики грунтов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам ректора вуза Рашита Низамова, центр оснащен современными приборами и оборудованием. Благодаря этому ученые могут решать научно-инновационные и прикладные задачи, связанные с надежной работой фундаментных конструкций в сложных геотехнических условиях, добавил он. Кроме того, современная материально-техническая база позволяет усовершенствовать систему переподготовки кадров для профильных отраслей.

Также Президент РТ осмотрел центр «Строительство», в который входит сразу несколько лабораторий. Так, здесь созданы условия для изучения современных систем тепло-, гидро- и звукоизоляции, систем фасадных конструкций, опалубочных систем, технологий бетонирования. Работа центра позволяет эффективно внедрять цифровые технологии в строительстве, совершенствовать технологии строительного производства и готовить участников международных строительных чемпионатов.

В завершение визита Президент РТ осмотрел макет строительной площадки и компьютерный класс, оснащенный современными программными комплексами. Он высоко оценил возможности образовательного пространства и отметил, что эта площадка должна работать как для студентов вуза, так и для повышения квалификации представителей строительной отрасли.