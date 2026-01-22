Минниханову представили макет будущего учебного полигона для пожарных и спасателей

Фото: tatarstan.ru

Сегодня Рустаму Минниханову представили макет будущего учебно‑тренировочного полигона для пожарных и спасателей, который планируется построить в республике. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На территории комплекса возведут пять кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково‑спасательных работ, спортивный, а также административно‑бытовой.

Макет был продемонстрирован на встрече с заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Романом Курыниным и советником министра Даниилом Мартыновым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере совершенствования системы комплексной безопасности жителей и территории региона, а также обеспечения современного уровня технического и технологического оснащения пожарно‑спасательных подразделений.