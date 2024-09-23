Минниханову представили «Лабораторию на чипе» и инновации в области присадок

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в Казани очередное заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором были представлены проекты и технологии для нефтегазохимической отрасли, а также высокотехнологичные проекты для медицины. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе заседания пояснения по ряду вопросов дал генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, отметили в пресс-службе.

Директор ООО «Технические материалы» из Мариуполя Станислав Комаровский представил доклад «Ксенон — наркоз без осложнений и побочных эффектов». Он упомянул, что ксенон называют «золотым наркозом» из-за отсутствия воздействия на органы человека. «Все эти направления очень высокотехнологичны», — заявил докладчик.

Заведующая лабораторией московского Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Вера Виль презентовала разработку технологии для использования в производстве полимерной продукции.

Об инновациях в области присадок к моторным маслам и топливу рассказал старший научный консультант петербургского ООО «НПП „Архимед “ » Валерий Прокофьев. Сегодня такие присадки особенно важны для соблюдения экологических норм, уверен он.

Советник по науке и инновациям Национального исследовательского технологического университета МИСИС Андрей Поляков представил доклад об изготовлении пилотных установок в области химии.

Кроме того, генеральный директор московского ООО «Лабадванс» Алексей Черемисин презентовал проект «Лаборатория на чипе». Компания была основана в 2020 году сотрудниками «Сколтеха».