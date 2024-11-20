Минниханову представили концепцию нового города в Китае

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с тем, как будет выглядеть новый район Тяньфу в Китае, который расположится в 30 километров к югу от Чэнду. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Отмечается, что в основу будущего города в том числе ляжет идея сохранения самобытности. Для этого в дизайне используют традиционные элементы, построят узкие дороги, выложенные бамбуком.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Согласно генплану, планируется интеграция дорог, пешеходных улиц, дворов с зелеными насаждениями и естественным природным ландшафтом. При этом будет сохранен функционал современного города. В зданиях предусмотрят благоустроенные террасы. Таким образом, население получит доступ к открытому пространству.

Большая часть зданий будет высотой менее 100 метров, планируется максимальное использование дневного света и вентиляции.