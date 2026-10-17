Минниханову представили инновационные препараты от болезни Паркинсона

Инновационные медицинские препараты, созданные учеными вуза, были представлены Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову в рамках выставочной экспозиции на форуме ТАЙМ. Презентацию перспективных проектов, обладающих значительным коммерческим потенциалом и ориентированных на импортозамещение, провели ректор Казанского ГМУ Айрат Фаррахов и директор Института фармации Руслан Мустафин.

Главе республики продемонстрировали два ключевых продукта, способных стать прорывом в отечественном здравоохранении. Первый — уникальный назальный спрей на основе леводопы. Препарат оснащен инновационной системой доставки действующего вещества и предназначен для терапии болезни Паркинсона.

Второй – педиатрические мини-таблетки пропранолола. Разработка ведется в тесном партнерстве с ведущим фармпроизводителем региона ОАО «Татхимфармпрепараты». Продукт не имеет прямых рыночных аналогов в России и находится на завершающей стадии доклинических исследований.

«Особую признательность выражаю индустриальным партнерам за всестороннюю поддержку и эффективное совместное развитие проектов, открывающее новые перспективы для отечественной фармацевтической отрасли», – отметил Айрат Фаррахов.