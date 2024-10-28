Минниханову предложили открыть в РТ Центр компетенций по миграционной политике

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Центр компетенций по миграционной политике предложили открыть в Татарстане на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Провел его Раис РТ Рустам Минниханов, рассказали в пресс-службе руководителя региона.

На заседании рассматривались ряд инновационных решений в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей сферах, в медицине и предложения по развитию сотрудничества в области миграционных услуг.

Последние озвучила глава международного проекта BRICS Mobility (Москва) Наталия Вершинина-Адельман. По ее словам, в Татарстане можно развивать проект по найму иностранного персонала из стран БРИКС. Привлекательность предложения в том, что при работе с визовыми странами за сотрудником закрепят определенную должность. Благодаря этому тот не сможет в любой момент сменить работодателя.

Ежегодно в рамках проекта привлекается около 10 тысяч специалистов, компания берет на себя организацию миграционного процесса и обучения будущих специалистов.

«Пока дефицит на рынке труда невозможно покрыть без привлечения мигрантов. Но данную работу нужно грамотно выстроить. Есть хороший опыт у „КАМАЗа“, у „Алабуга-Политех“. Ваша компания обладает хорошими компетенциями в данном вопросе, нужно объединить наши усилия», — заявил Раис Татарстана.

Кроме того, участникам заседания презентовали инновационную технологию использования оксида азота в современной клинической практике. Вещество применяется при бактериальной, вирусной и грибковой пневмонии, инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, онкологии и других заболеваниях, объяснил заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по электрофизическому направлению Виктор Селемир. В 2020 году компанией из Саратова был создан аппарат для терапии оксидом азота «ТИАНОКС», который позволяет синтезировать ингаляционный оксид азота из воздуха непосредственно на месте проведения терапии. В настоящее время аппарат применяется в том числе в нескольких медицинских центрах республики.

Рустам Минниханов обратился к Министерству здравоохранения РТ с поручением рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества. «Обязательно будем с вами работать», — добавил он.

Также перед собравшимися выступил замгендиректора по развитию и международному бизнесу АО «Росатом Наука» Петр Зеленов. Он презентовал научно-технологические компетенции корпорации. В контур подразделения входят 12 научно-исследовательских институтов, которые разделены на три блока: химико-технологический, электрофизический и физико-энергетический.

Спикер предложил услуги компании для внедрения инноваций и наукоемкого оборудования на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса Татарстана.

По словам гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, в скором времени состоится встреча представителей предприятий и высших учебных заведений республики с «Росатом Наука». На ней планируется обсуждение перспективных вариантов сотрудничества.

Об использовании цифровых двойников при добыче нефти и газа, а также других инновационных проектах компании «Инвестинновации» рассказал ее управляющий директор Алексей Чамовских.

По мнению Рустама Минниханова, возможности обеспечить оцифрованную добычу и подготовку сырья, которые позволят оптимизировать технологический процесс и снизят риски, могут заинтересовать нефтедобывающие компании республики.