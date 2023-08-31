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Минниханову показали новинки нефтегазохимических технологий и оборудования
Крупнейшие нефтегазохимические компании Татарстана, России и зарубежья презентовали новинки оборудования и технологий отрасли Раису РТ Рустаму Минниханову на выставке TatOilExpo-2023, которая проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.
Руководитель РТ осмотрел продукцию Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО), производящего газотурбинные двигатели, газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные энергетические установки.
Представители «Татнефти» рассказали Раису Татарстана о вертикали образования: от школы до университета. Сейчас в Альметьевске идет ремонт школы №1, где будут классы с нефтехимической направленностью. После чего выпускники продолжат обучение в техникуме и завершат его в кампусе на базе Альметьевского университета.
Среди технологических новинок Рустаму Минниханову презентовали способ утилизации попутного нефтяного газа с получением нейтрального водорода и углеродного материала. Автором технологии выступила компания «РИТЭК».
Помимо этого, демонстировались различные анализирующие системы, нефтехимические материалы, трубы, кабели, системы безопасности, очистные комплексы и системы автоматизации и цифровизации процессов нефтегазохимической отрасли.
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