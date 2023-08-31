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Экономика 31 августа 2023 10:59

Минниханову показали новинки нефтегазохимических технологий и оборудования

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Минниханову показали новинки нефтегазохимических технологий и оборудования
Фото: rais.tatarstan.ru

Крупнейшие нефтегазохимические компании Татарстана, России и зарубежья презентовали новинки оборудования и технологий отрасли Раису РТ Рустаму Минниханову на выставке TatOilExpo-2023, которая проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

Руководитель РТ осмотрел продукцию Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО), производящего газотурбинные двигатели, газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные энергетические установки.

Представители «Татнефти» рассказали Раису Татарстана о вертикали образования: от школы до университета. Сейчас в Альметьевске идет ремонт школы №1, где будут классы с нефтехимической направленностью. После чего выпускники продолжат обучение в техникуме и завершат его в кампусе на базе Альметьевского университета.

Среди технологических новинок Рустаму Минниханову презентовали способ утилизации попутного нефтяного газа с получением нейтрального водорода и углеродного материала. Автором технологии выступила компания «РИТЭК».

Помимо этого, демонстировались различные анализирующие системы, нефтехимические материалы, трубы, кабели, системы безопасности, очистные комплексы и системы автоматизации и цифровизации процессов нефтегазохимической отрасли.

#татарстанский нефтегазохимический форум #Рустам Минниханов #выставка
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